Россиянам рассказали, когда цены на помидоры и огурцы снизятся вполовину

Цены на огурцы и томаты будут снижаться в течение сезона. Как отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, к концу июня помидоры могут потерять до четверти от своей стоимости.
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