Как правильно окрашивать волосы в домашних условиях?

Домашнее окрашивание волос обладает рядом преимуществ: оно позволяет существенно сократить расходы, поскольку услуги профессиональных салонов нередко обходятся в крупную сумму, а также дает свободу в выборе времени — процедуру можно провести тогда, когда это максимально удобно.
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