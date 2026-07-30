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Всё о женщинах

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Как правильно окрашивать волосы в домашних условиях?

Как правильно окрашивать волосы в домашних условиях?

Домашнее окрашивание волос обладает рядом преимуществ: оно позволяет существенно сократить расходы, поскольку услуги профессиональных салонов нередко обходятся в крупную сумму, а также дает свободу в выборе времени — процедуру можно провести тогда, когда это максимально удобно.

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