Как правильно окрашивать волосы в домашних условиях?

Домашнее окрашивание волос обладает рядом преимуществ: оно позволяет существенно сократить расходы, поскольку услуги профессиональных салонов нередко обходятся в крупную сумму, а также дает свободу в выборе времени — процедуру можно провести тогда, когда это максимально удобно.