NQ Weekly Outlook: Higher Early, Lower Midweek? | 3–7 August2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for the coming week suggests a mixed structure: positive early in the week, negative through the middle, and potentially positive again into Friday.
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