@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); В индивидуальной гонке на время в Тилбурге, протяженностью 13,6 км, победу одержал Якоб Сёдерквист из команды Lidl-Trek с результатом 15:04,7.
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