Неожиданно: обнаружилось хобби, которое объединяет короля Карла и Камиллу

Сын королевы раскрыл, чем страстно увлекаются монарх и его жена. Карл и Камилла оказались заядлыми грибниками LEGION-MEDIAОфициально 76-летний монарх Британии его 77-летняя супруга Камилла женаты «всего» 19 лет, но впервые они встретились и полюбили друг друга больше полувека назад — в 1980-м.
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