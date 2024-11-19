Неожиданно: обнаружилось хобби, которое объединяет короля Карла и Камиллу

Сын королевы раскрыл, чем страстно увлекаются монарх и его жена. Карл и Камилла оказались заядлыми грибниками LEGION-MEDIAОфициально 76-летний монарх Британии его 77-летняя супруга Камилла женаты «всего» 19 лет, но впервые они встретились и полюбили друг друга больше полувека назад — в 1980-м.