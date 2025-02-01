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Военное обозрение

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Не мирный план Трампа

Не мирный план Трампа

Мир за 100 дней и никак иначе – обновленная инициатива Дональда Трампа выглядит дешевым политическим лозунгом, но на самом деле является попранием всех интересов Российской Федерации.

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