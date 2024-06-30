Ярилин день, Макушка лета

Дата по старому стилю: 18 июня. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.