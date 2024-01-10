В Екатеринбурге скончался старейший спортивный журналист города

Печальная новость пришла утром 10 января из Свердловского союза журналистов. Один из самых известных спортивных журналистов региона, Альберт Иванович Чудиновских, скончался на 96-м году жизни, сообщила ответственный секретарь СТСЖ Ольга Закорюкина.
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