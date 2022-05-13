Политолог Рендалл: санкции против РФ в сфере науки повышают риск войны России и Запада

Введенные против России санкции в научной сфере могут закончиться войной между РФ и Западом. Такое мнение в колонке для National Interest выразил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.
Введенные против России санкции в научной сфере могут закончиться войной между РФ и Западом. Такое мнение в колонке для National Interest выразил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.
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