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Политолог Рендалл: санкции против РФ в сфере науки повышают риск войны России и Запада

Политолог Рендалл: санкции против РФ в сфере науки повышают риск войны России и Запада

Введенные против России санкции в научной сфере могут закончиться войной между РФ и Западом. Такое мнение в колонке для National Interest выразил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

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