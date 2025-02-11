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Эстония и Финляндия нашли ключ к Балтике. Чем ответит Москва?

Эстония и Финляндия нашли ключ к Балтике. Чем ответит Москва?

Эстония на пару с Финляндией нашли свой собственный ключ к Балтике. Теперь соперника - Россию - они вытесняют оттуда с помощью провокаций.

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