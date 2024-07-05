"Я никуда не уйду": Байден держится за президентское кресло мертвой хваткой

После провального выступления на дебатах президент США должен развеять сомнения о своей компетенции. Президент США Джо Байден отверг призывы прекратить предвыборную кампанию, заявив, что он "никуда не уйдет".
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