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"Я никуда не уйду": Байден держится за президентское кресло мертвой хваткой

"Я никуда не уйду": Байден держится за президентское кресло мертвой хваткой

После провального выступления на дебатах президент США должен развеять сомнения о своей компетенции. Президент США Джо Байден отверг призывы прекратить предвыборную кампанию, заявив, что он "никуда не уйдет".

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