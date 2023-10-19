Академик Николай Донченко скончался в Новосибирске

Трагическая новость о кончине известного ученого появилась в сети интернет 19 октября. «Умер Николай Донченко – новосибирский академик и изобретатель препаратов против туберкулеза животных», – сообщили в паблике «Новосибирск» социальной сети ВКонтакте.
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