ФСБ: Бомбардировщик Ту-22М3 пытались угнать на Украину

Российскому военному летчику за перелет и посадку ракетоносца обещали деньги и гражданство Италии. Украинские спецслужбы пытались завербовать российского летчика и угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии