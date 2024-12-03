Новый год в Крыму

Запущено голосование. Приветствуются комментарии. Ограничений по сдерживанию эмоций нет. Янина Павленко напомнила, что руководители территориальных органов Ялтинского региона «главные представители администрации и должны взаимодействовать с жителями и решать проблемные вопросы, с которыми к ним обращаются» и предложила жителям высказать свое мнение о работе глав.