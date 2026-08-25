«Мы слышали пропеллер дрона, он вращался», человека увезли с контузией. Кошмарная ночь закончилась, но ужас продолжился: новороссийцев просят скинуться на восстановление пострадавшего дома

«Мы слышали пропеллер дрона, он вращался», человека увезли с контузией. Кошмарная ночь закончилась, но ужас продолжился: новороссийцев просят скинуться на восстановление пострадавшего домаВ «Живую Кубань» обратились жильцы многоквартирного дома в Новороссийске.
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