Живая Кубань
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Живая Кубань

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«Мы слышали пропеллер дрона, он вращался», человека увезли с контузией. Кошмарная ночь закончилась, но ужас продолжился: новороссийцев просят скинуться на восстановление пострадавшего дома

«Мы слышали пропеллер дрона, он вращался», человека увезли с контузией. Кошмарная ночь закончилась, но ужас продолжился: новороссийцев просят скинуться на восстановление пострадавшего дома

«Мы слышали пропеллер дрона, он вращался», человека увезли с контузией. Кошмарная ночь закончилась, но ужас продолжился: новороссийцев просят скинуться на восстановление пострадавшего домаВ «Живую Кубань» обратились жильцы многоквартирного дома в Новороссийске.

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