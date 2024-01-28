Организаторы семинара коуча Тлиашиновой объяснили нападение на журналистку боязнью «копания в доходах»

У корреспондента «Известий» Натальи Графчиковой выявили подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травмуНа корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, когда она готовила репортаж о блогосфере.