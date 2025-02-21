Госсовет Татарстана проголосовал за заочное выдвижение участников СВО в депутаты

Депутаты Госсовета (парламента) Татарстана проголосовали за законотворческую инициативу, позволяющую участникам СВО, включая военнослужащих, выдвигать свои кандидатуры на выборы депутатов через третьих лиц — если они не могут покинуть место службы и сделать это лично.