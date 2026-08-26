Московский суд арестовал блогера Илью Ремесло по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы постановил арестовать блогера Илью Ремесло до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил с мотивами политической ненависти.
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