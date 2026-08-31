Книжная ярмарка в Москве примет более 10 известных литераторов из Кита

С 2 по 6 сентября в Гостином Дворе пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. В числе ее участников — делегация писателей из КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
- В Гаване стартуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым