Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute.
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