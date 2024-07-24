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Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

Почти половина американцев выступила за сокращение помощи Украине

Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute.

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