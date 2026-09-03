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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Программа о Станиславе Леме закончится дискуссией по поводу фантастики

На улице Свободы, 61 ждут поклонников фантаста Станислава Лема. Здесь, в Центральной детской библиотеке №226, пройдет лекция-дискуссия, посвященная 105-летию со дня рождения польского писателя.

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