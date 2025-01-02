Как снимался фильм "Морозко"

Весной 1965 года на экраны страны вышел один из самых красочных полнометражных детских фильмов «Морозко», позднее удостоившийся высоких наград на Всесоюзном и Венецианском кинофестивалях и ставший одним из самых любимых фильмов не только советских детей, но и зрителей старшего поколения.
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