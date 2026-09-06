BR24 сообщает: Михаэль Мендль скончался на 82-м году жизни

Немецкий актер Михаэль Зандрок, известный как Михаэль Мендль, скончался в возрасте 82 лет. Карьера Мендля включала более 200 фильмов и телесериалов.
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