Россия определила цели для ударов в Норвегии в случае военного конфликта — Reuters (КАРТА)

Россия определила цели для ударов в Норвегии в случае военного конфликта, пишет Reuters. По данным агентства со ссылкой на МИД РФ, в случае прямого столкновения целями могут стать места размещения и центры управления американских ракетных комплексов на территории Норвегии.
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