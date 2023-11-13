Соевое масло местного производителя забраковали уссурийские специалисты

При проведении исследований пробы, отобранной от партии соевого нерафинированного масла высшего сорта производителя из Кировского района Приморья, специалисты Уссурийского филиала Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили нарушение требований ГОСТа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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