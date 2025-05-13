Самая сильная русская женщина: чем прославилась единственная ученица Поддубного Агафья ЗавиднаяОднажды во время цирковых гастролей по украинской глубинке знаменитый силач Иван Поддубный остановился на ночлег в городе Никополе, в гостинице, принадлежавшей некоей мадам Юшковой.
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