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Единственная ученица Поддубного

Единственная ученица Поддубного

Самая сильная русская женщина: чем прославилась единственная ученица Поддубного Агафья ЗавиднаяОднажды во время цирковых гастролей по украинской глубинке знаменитый силач Иван Поддубный остановился на ночлег в городе Никополе, в гостинице, принадлежавшей некоей мадам Юшковой.

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