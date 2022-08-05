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Президент Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Украине на 8 млрд евро

Президент Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Украине на 8 млрд евро

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи бывшей советской республике на 8 млрд евро.

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