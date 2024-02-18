Адам Сильвер: «Не нужно думать, что лига ратует за то, чтобы абстрактно набиралось как можно больше очков»

«Я доволен состоянием баскетбола в НБА. Хочу развеять миф, будто лига или руководство лиги непременно ратует за то, чтобы набиралось как можно больше очков.
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