Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні РБ ООН, 23 березня 2022 року Постпред США при ООН: 40 млн людей зіткнуться з нестачею продовольства через війну в Україні За словами Лінди Томас-Грінфілд, найбільше від наслідків російського вторгнення в Україну можуть постраждати країни Африки на південь від Сахари Постійний представник США при ООН […] Сообщение Постпред США при ООН: 40 млн осіб зіткнуться з нестачею продовольства через війну в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.