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Два автобусных маршрута изменят на год из-за дорожнных работ на Петровском проспекте

Движение транспорта обещают восстановить 3 августа 2024 года по окончании работ. Дорожные работы на Петровском проспекте изменят привычный путь следования автобусных маршрутов № 14 и № 227 с 6 апреля.

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