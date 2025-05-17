Александр Беглов: «Кубок Анатолия Рахлина – дань памяти нашему выдающемуся тренеру»

В Петербурге начались XIII международные соревнования по дзюдо Сегодня на большой арене спортивного комплекса «Юбилейный» начались XIII международные соревнования «Кубок Анатолия Рахлина» по дзюдо среди юниоров, передает пресс-служба Смольного.
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