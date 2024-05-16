Улицу Носовскую открыли для движения транспорта после работ на коллекторе

Работы по замене коммуникаций на улице Носовской в Тамбове завершены. Подрядчик закончил ремонт участка сети водоотведения, произвёл монтаж колодца, заменил часть канализационной трубы и провёл восстановление асфальтобетонного покрытия.
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