СК вносит большой вклад в возвращение Мариуполя к мирной жизни после освобождения от ВСУ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета России вносят значимый вклад в возвращение Мариуполя к мирной жизни после освобождения города от украинских националистов, расследуя преступления против местных жителей и оказывая помощь населению.
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