Экономист назвал пенсионный план способом увеличения будущей пенсии

Для получения пенсии у россиян должен быть накоплен трудовой стаж и определенное количество пенсионных баллов, а увеличить выплаты может помочь личный пенсионный план, рассказал 25 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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