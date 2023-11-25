Экономист назвал пенсионный план способом увеличения будущей пенсии

Для получения пенсии у россиян должен быть накоплен трудовой стаж и определенное количество пенсионных баллов, а увеличить выплаты может помочь личный пенсионный план, рассказал 25 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.