«Ливерпуль» впервые в истории выиграл 8 выездных матчей подряд

«Ливерпуль» установил клубный рекорд в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0). Впервые в своей истории мерсисайдцы выиграли 8 выездных матчей подряд во всех турнирах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх