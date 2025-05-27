Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО в I квартале сократилась на 15,5%

Чистая прибыль страховой компании «Ренессанс страхование» по МСФО в первом квартале 2025 года составила 2,5 млрд рублей, что на 15,5% меньше показателя годом ранее, следует из пресс-релиза страховщика (сам отчет не опубликован).