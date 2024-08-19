Стало известно о хищении экс-ректором ВГУЭС Лазаревым 16 объектов госимущества

Прокуратура Приморского края Экс-ректору Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, которого подозревают в создании ОПГ, вменяют хищение 16 объектов государственного имущества.
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