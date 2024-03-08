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Добрый Мир

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  • Ливень
    да там и сами выборы и сроки правления... выстроены и навязаны по шаблонам которые мешают устойчивому управлению...«Выборы президент...
  • Лев Добрый
    У Луки бывают завихрения БУДЬ ЗДОРОВ, интересно знать, а как он смотрит в глаза старшему брату, за такие загибы? 🤠😜...Арест организатор...
  • Лев Добрый
    Молодцы девчонки, это гораздо лучше, чем сидеть в вонючей тюрьме!😎👍👈Русские зечки иду...

"РУССКИЕ - БЕДНЫЕ": НЕМЕЦ ТАК СИЛЬНО ВГЛЯДЫВАЛСЯ В РОССИЮ, ЧТО РАЗОБЛАЧИЛ СВОИХ ЖЕ

"РУССКИЕ - БЕДНЫЕ": НЕМЕЦ ТАК СИЛЬНО ВГЛЯДЫВАЛСЯ В РОССИЮ, ЧТО РАЗОБЛАЧИЛ СВОИХ ЖЕ

Любой русский, проживший в странах ЕС продолжительное время, сталкивается с тем, что граждан нашей страны европейцы воспринимают так же, как, скажем, индусов.

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