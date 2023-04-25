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Юрий Бородавко: «Состав моей группы не изменится. Никто не переходит, никто не уходит, ну, кроме Ступак»

«Состав не изменится. Никто не переходит, никто не уходит. Ну, кроме Юли Ступак, о которой было известно ранее», - сказал Бородавко.

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