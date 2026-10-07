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Владимир Путин проведет 74-летие за рабочими делами

Владимир Путин проведет 74-летие за рабочими делами

В планах президента — подготовка к саммиту СНГ и серия телефонных переговоров 7 октября 2026 года Владимир Путин отмечает 74-й день рождения.

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