Fox News: штаб Трампа не подтвердил и не опроверг разговор с Путиным

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что республиканец провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил не обострять конфликт на Украине.
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