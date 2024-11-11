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Fox News: штаб Трампа не подтвердил и не опроверг разговор с Путиным

Fox News: штаб Трампа не подтвердил и не опроверг разговор с Путиным

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что республиканец провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил не обострять конфликт на Украине.

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