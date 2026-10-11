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Царьград

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Паслер: уральские аграрии убрали более 80% зерновых площадей

Паслер: уральские аграрии убрали более 80% зерновых площадей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил вклад работников АПК в развитие отрасли и привёл данные о ходе уборочной кампании: зерновые убраны более чем с 80% площадей, намолочено около 90 тысяч тонн картофеля и 7,3 тысячи тонн овощей.

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