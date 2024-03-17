🔴В течение трех дней более 3 тысяч наблюдателей присутствовало на избирательных участках в Крыму Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
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🔴В течение трех дней более 3 тысяч наблюдателей присутствовало на избирательных участках в Крыму Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.