В Грязинском районе, Липецком и Становлянском округах уничтожены БПЛА ВСУ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах сработавшая система противовоздушной обороны уничтожила украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать территорию Российской Федерации.
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