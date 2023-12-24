Музыка: «Мы создали Вайкуле назло Пугачевой»: Как Резник и Паулс зажгли звезду Лаймы, и в чем она сейчас обвиняет композитора

В советское время Лайма Вайкуле была одной из самых любимых исполнительниц в СССР. Зрители смогли в полной мере оценить и необычный внешний вид певицы, и её оригинальную манеру исполнения, и лёгкий прибалтийский акцент.
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