“Пацаны” прибыли в Modern Warfare II и Warzone: Представлен трейлер к старту кроссовера Call of Duty и The BoysКомпания Activision опубликовала трейлер кроссовера COD x The Boys, стартовавшего сегодня в Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2.