Последняя в учебном году линейка прошла в колледже «Энергия» в Подмосковье

Последняя в этом году линейка прошла в подмосковном колледже «Энергия». После церемонии поднятия флага администрация учреждения рассказала о планах на грядущую семидневку: сдать экзамены и защитить дипломные работы.
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