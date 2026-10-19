В самарском микрорайоне Волгарь с 16 по 19 октября зафиксировали 12 эпизодов превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, максимальный показатель достиг 19,9 ПДК.
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