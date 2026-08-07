После тяжёлой травмы: почему восстановление Аллы Пугачёвой стало испытанием и что говорят врачи Елена ГалицкаяПоявление Аллы Пугачёвой на музыкальном фестивале «Рандеву» привлекло внимание не только поклонников, но и журналистов.
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