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FTimes

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После тяжёлой травмы: почему восстановление Аллы Пугачёвой стало испытанием и что говорят врачи

После тяжёлой травмы: почему восстановление Аллы Пугачёвой стало испытанием и что говорят врачи

После тяжёлой травмы: почему восстановление Аллы Пугачёвой стало испытанием и что говорят врачи Елена ГалицкаяПоявление Аллы Пугачёвой на музыкальном фестивале «Рандеву» привлекло внимание не только поклонников, но и журналистов.

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