После тяжёлой травмы: почему восстановление Аллы Пугачёвой стало испытанием и что говорят врачи Елена ГалицкаяПоявление Аллы Пугачёвой на музыкальном фестивале «Рандеву» привлекло внимание не только поклонников, но и журналистов.