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Царьград

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Кошмары русского леса: Куда пропали 5 тысяч боевиков ВСУ. Тайна Белгородчины раскрыта

Кошмары русского леса: Куда пропали 5 тысяч боевиков ВСУ. Тайна Белгородчины раскрыта

Военкоры сообщили об исчезновении 5 тысяч боевиков ВСУВ минувшую пятницу в группировке войск "Север" сообщали, что в Краснояружском районе Белгородской области "пропали без вести" два боевика ВС.

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